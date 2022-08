“Mi sono allontanato e lui era sparito”. Lutto nella musica, il cantautore trovato morto dopo una settimana di ricerche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lutto nella musica, è morto Luke Bell, il cantautore country americano. L’uomo aveva soltanto 32 anni. Ad annunciarlo è stato il suo amico e collaboratore Matt Kinman. Bell, che ha combattuto un grave disturbo bipolare, aveva viaggiato in Arizona con Kinman per lavorare, ma è scomparso sabato 20 agosto a Tucson. È stato trovato morto circa una settimana dopo, secondo SavingCountryMusic.com, “non lontano da dove è scomparso, e in un modo in cui tutti temevamo che sarebbe stato quando abbiamo sentito la notizia per la prima volta”. Non si sa molto di più e per ora la causa della morte è ancora in attesa dell’autopsia e quindi di conferme. Kinman, che aveva suonato con Bell negli ultimi sei anni, ha detto all’outlet: “Siamo venuti qui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022), èLuke Bell, ilcountry americano. L’uomo aveva soltanto 32 anni. Ad annunciarlo è stato il suo amico e collaboratore Matt Kinman. Bell, che ha combattuto un grave disturbo bipolare, aveva viaggiato in Arizona con Kinman per lavorare, ma è scomparso sabato 20 agosto a Tucson. È statocirca una, secondo SavingCountryMusic.com, “non lontano da dove è scomparso, e in un modo in cui tutti temevamo che sarebbe stato quando abbiamo sentito la notizia per la prima volta”. Non si sa molto di più e per ora la causa della morte è ancora in attesa dell’autopsia e quindi di conferme. Kinman, che aveva suonato con Bell negli ultimi sei anni, ha detto all’outlet: “Siamo venuti qui ...

