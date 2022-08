“Mi fa schifo la politica che va contro la scienza”. Il duro sfogo di Bassetti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteo Bassetti è contrario alla politica che va contro la scienza, sottolineando che alcuni politici puntano il dito contro medici e infermieri che hanno lavorato in tempo di Covid. La quarantena andrebbe tolta per i positivi asintomatici Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteoè contrario allache vala, sottolineando che alcuni politici puntano il ditomedici e infermieri che hanno lavorato in tempo di Covid. La quarantena andrebbe tolta per i positivi asintomatici

