Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 31 agosto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, mercoledì 31 agosto 2022. Avellino – Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature comprese tra 19°C e 29°C . Benevento – Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature comprese tra 22°C e 31°C . Caserta – Nebbia al primo mattino. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 20 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature: 22°C la minima e 31°C la massima. Napoli – Velato o poco nuvoloso. Vento da WSW con intensità di 17 km/h. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leper laper oggi,312022. Avellino – Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature comprese tra 19°C e 29°C . Benevento – Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature comprese tra 22°C e 31°C . Caserta – Nebbia al primo mattino. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 20 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature: 22°C la minima e 31°C la massima. Napoli – Velato o poco nuvoloso. Vento da WSW con intensità di 17 km/h. ...

sulsitodisimone : RT @meteoredit: #31agosto Buongiorno! Consulta le previsioni #meteo per oggi, mercoledì 31 agosto 2022. ?? - telodogratis : Il Meteo in Sicilia, sole ovunque e caldo in aumento – LE PREVISIONI - Michele92921511 : RT @mewmewtokyo: Mercoledì 31 Agosto 2022 Buongiorno! Sta piovendo a dirotto finalmente, per tutta la durata della giornata dovrebbe essere… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Le previsioni meteo di oggi #31agosto - Daniel48592397 : RT @mewmewtokyo: Mercoledì 31 Agosto 2022 Buongiorno! Sta piovendo a dirotto finalmente, per tutta la durata della giornata dovrebbe essere… -