Meteo di inizio settembre Caldo africano al Sud | temporali al Nord | in Sicilia previsti 37Â°

Meteo di inizio settembre. Caldo africano al Sud, temporali al Nord: in Sicilia previsti 37° (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una situazione temporalesca perturbata almeno fino a domenica sul Nord e parte del Centro; il meridione si troverà invece in un contesto ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma una situazione temporalesca perturbata almeno fino a domenica sule parte del Centro; il meridione si troverà invece in un contesto ...

