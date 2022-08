(Di mercoledì 31 agosto 2022) La tanto attesa riforma deld’ingresso disi farà. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina, sta lavorando per portare a termine gli ultimi provvedimenti: “Siamo pronti con l’atto che ne spiega tutti gli aspetti pratici”. A dirlo lei stessa, nel corso di un’intervista rilasciata al sito Skuola.net. In quanto, come sottolinea il Ministro “non ci vuole una legge. E’ un decreto che dipende dal Ministero. Credo di fare in tempo a farlo”. Pur ammettendo che, poi, “ogni decreto può essere modificato dal prossimo Governo”. L'articolo .

Maria Cristina Messa: "Il test di Medicina si potrà provare dalla quarta superiore" Il ministro dell'Università e della Ricerca a Skuola.net: "Novità sui test di ingresso, saranno messi nero su bianco i cambiamenti già annunciati sulle ...