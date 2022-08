Mercato Torino, tutto fatto per il ritorno del trequartista! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nonostante l’ottima partenza in campionato, il Torino intende rinforzare ulteriormente la rosa con gli ultimi colpi, tra cui un importante ritorno sulla trequarti. Secondo quanto riportato da tuttosport, Dennis Praet tornerà presto ai Granata. La formula dell’affare è di un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione fissato ad 8,5 milioni. Il Leicester deve ancora accettare la proposta del Toro, ma filtra parecchio ottimismo tra le parti dopo gli ultimi colloqui. Torino Praet ritorno È stata decisiva per la buona riuscita della trattativa la volontà del giocatore di tornare a Torino, così da poter trovare maggiore continuità, minutaggio e, infine, sperare di rientrare nei 26 convocati dal CT del Belgio Roberto Martinez per gli imminenti Mondiali in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nonostante l’ottima partenza in campionato, ilintende rinforzare ulteriormente la rosa con gli ultimi colpi, tra cui un importantesulla trequarti. Secondo quanto riportato dasport, Dennis Praet tornerà presto ai Granata. La formula dell’affare è di un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione fissato ad 8,5 milioni. Il Leicester deve ancora accettare la proposta del Toro, ma filtra parecchio ottimismo tra le parti dopo gli ultimi colloqui.PraetÈ stata decisiva per la buona riuscita della trattativa la volontà del giocatore di tornare a, così da poter trovare maggiore continuità, minutaggio e, infine, sperare di rientrare nei 26 convocati dal CT del Belgio Roberto Martinez per gli imminenti Mondiali in ...

