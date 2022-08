Mercato Napoli | nuova soluzione sul colpo Navas Ronaldo | il Daily Mail rilancia | “Affare last-minute”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il calciodelsi deciderà tutto nelle ultime ore. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per due trattative importanti e che riguardano il futuro di Keylore Cristiano. In merito al portiere, due sono le soluzioni nel caso in cui la trattativa non andasse in porto: la prima prevede il L'articolo

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, ai dettagli #FabianRuiz al #Psg Operazione da 23 milioni di euro #SkySport #SkyCalciomercato - calciomercatoit : ?? - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Napoli, ufficiale la cessione di #FabianRuiz al #Psg: agli azzurri 23 milioni di euro senza bo… - marcellocorbo : @Gennaro_115 @antorendina @GA7_Official Molti confondono il mercato con la forza della squadra. Il Napoli resta for… - blublu51 : @PeppinInter Tranquillo mal comune. A Napoli ci sono quelli che stanno dicendo che se il Napoli non prende Navas è… -

... e con Defrel sempre più complicato , la Sampdoria continua a tenere vive alcune piste last minute per l'attacco in questo finale di. Una strada, ad esempio, conduce a Adam Ounas del. ...Ilmonitora Cristiano Ronaldo e aspetta un segnale dal Psg per Keylor Navas . L'Empoli ha l'accordo con Pjaca , mentre per Monza e Torino c'è l'ipotesi Shomurodov . Al Verona piace Verdi , ...L'accordo potrebbe prevedere dei premi diluiti nel tempo così da non far ricadere l'intero peso dell'addio sull'anno in corso.Il grosso dei giochi in casa Napoli è ormai stato fatto. Giuntoli ha completato un mercato di grande rivoluzione, che ha portato in azzurro tanti volti nuovi, da Kvaratskhelia a Raspadori, da Simeone ...