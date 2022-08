Meloni e il caro bollette: 'Dividiamo il costo di elettricità e gas, lo voto anche domani' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti durante un comizio elettorale, è tornata ad affrontare l'argomento caro bollette. "Senza scostamenti eccessivi si possono fare alcune cose" per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorgia, rispondendo alle domande dei giornalisti durante un comizio elettorale, è tornata ad affrontare l'argomento. "Senza scostamenti eccessivi si possono fare alcune cose" per ...

amendolaenzo : A proposito dell'unità della dx: FdI vuole il blocco navale, la Lega no. La Lega propone Flat Tax e scostamento, Fd… - pdnetwork : Su scostamento per caro bollette: ???? Salvini è favorevole ???? Tremonti è contrario ???? Berlusconi, dopo averlo fatto… - TNannicini : Meloni e Tremonti son pronti a completare l’opera interrotta nel 2011: mandare in bancarotta il Paese. Su caro boll… - MgraziaT : RT @la_pessimae: #Salvini e #Meloni che chiedono di fare qualcosa adesso per il caro bollette perché quando saranno al governo non sapranno… - mariagrazialeg2 : RT @MicheleGubitosa: Da queste parole capiamo che il PD è un partito che non ha più ragione d'essere: persegue un'agenda Draghi inesistente… -