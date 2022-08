“Meloni dichiarerà guerra alla Libia”. La sparata del Pd sul blocco navale (Di mercoledì 31 agosto 2022) A sinistra hanno fatto il salto di qualità. Non in termini di consensi, dal momento in cui i sondaggi certificano una situazione tutt’altro che incoraggiante, con ben 20 punti percentuali che separano la coalizione di centrodestra da quella di centrosinistra. Dalle parti del Nazareno non disperano, anzi, si impegnano ancor di più nella pratica che li vede primatisti assoluti: la demonizzazione dell’avversario attraverso la diffusione di fake news. Bersaglio delle mire piddine ancora una volta (manco a dirlo) Giorgia Meloni, che ultimamente sembra incutere non poco timore tra le file dem. Ormai non bastano più i continui allarmi di un ritorno del fascismo, evocati un giorno sì e l’altro pure, nel caso in cui la leader di Fratelli d’Italia dovesse vincere le elezioni e varcare le porte di Palazzo Chigi. Stavolta i dem riescono persino a fare di meglio (o ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 31 agosto 2022) A sinistra hanno fatto il salto di qualità. Non in termini di consensi, dal momento in cui i sondaggi certificano una situazione tutt’altro che incoraggiante, con ben 20 punti percentuali che separano la coalizione di centrodestra da quella di centrosinistra. Dalle parti del Nazareno non disperano, anzi, si impegnano ancor di più nella pratica che li vede primatisti assoluti: la demonizzazione dell’avversario attraverso la diffusione di fake news. Bersaglio delle mire piddine ancora una volta (manco a dirlo) Giorgia, che ultimamente sembra incutere non poco timore tra le file dem. Ormai non bastano più i continuirmi di un ritorno del fascismo, evocati un giorno sì e l’altro pure, nel caso in cui la leader di Fratelli d’Italia dovesse vincere le elezioni e varcare le porte di Palazzo Chigi. Stavolta i dem riescono persino a fare di meglio (o ...

aledige : Ogni giorno un Dem si sveglia e sente l’obbligo di sparare una cazzata. #Provenzano - armando59285033 : Incredibile PD: Governo Meloni dichiarerà guerra alla Libia. Ma sono seri? Il #blocconavale navale ed il… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Incredibile PD: Governo Meloni dichiarerà guerra alla Libia. Ma sono seri? - alexpinnisi : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Finché la #Meloni non si dichiarerà #antifascista fiero di essere dalla loro parte. - perdincibacco_ : La #Meloni è una che non cambia idea. Non toglierà mai la fiamma dal simbolo, non ammetterà mai di aver sbagliato a… -