Maxus eDeliver 3 e 9 - Koelliker fornirà furgoni elettrici a Noleggiare

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Uno dei protagonisti della diffusione di nuovi marchi, e ora di auto ecinesi,, che alcuni mesi fa aveva già siglato un simile accordo con Sicily by Car per la fornitura di 50 compatti LCV 100%3, ha annunciato la nuova partnership con, l'azienda italiana specializzata nel noleggio a breve, medio e lungo termine, per la fornitura dei veicoli commerciali full electric della. In sostanza, 35100%3 ed9 andranno ad arricchire la flotta die saranno disponibili in numerose filiali strategiche sul territorio nazionale, negli aeroporti ...