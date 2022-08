Massolo: "Il 7 settembre depositiamo la candidatura di Roma per l'Expo 2030, la corsa è aperta" (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - "Ci sono ancora molti Paesi indecisi ed è presto per fare previsioni, per ora si assiste solo a impegni sbandierati ma in questi casi nulla è deciso fino a quando tutto non è deciso": Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore della candidatura di Roma per Expo 2030, attinge alla sua esperienza diplomatica per fotografare in un'intervista all'AGI la corsa che entra finalmente nel vivo e che si concluderà con la votazione finale nel novembre 2023. Il 7 settembre a Parigi verranno depositate le candidature della Città Eterna e delle tre rivali, Busan (Corea del Sud), Riad (Arabia Saudita) e Odessa (Ucraina). A novembre, poi, ci sarà la presentazione dei progetti all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions e tra ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - "Ci sono ancora molti Paesi indecisi ed è presto per fare previsioni, per ora si assiste solo a impegni sbandierati ma in questi casi nulla è deciso fino a quando tutto non è deciso": Giampiero, presidente del comitato promotore delladiper, attinge alla sua esperienza diplomatica per fotografare in un'intervista all'AGI lache entra finalmente nel vivo e che si concluderà con la votazione finale nel novembre 2023. Il 7a Parigi verranno depositate le candidature della Città Eterna e delle tre rivali, Busan (Corea del Sud), Riad (Arabia Saudita) e Odessa (Ucraina). A novembre, poi, ci sarà la presentazione dei progetti all'Assemblea generale del Bureau International dessitions e tra ...

