Mariela Nunez: gli ignobili attacchi nei commenti razzisti contro Miss Liguria

Mariela Nunez è una bellissima ragazza di venticinque anni. Parteciperà alle finali di Miss Italia perché si è aggiudicata la fascia di Miss Liguria. C'è solo un piccolo particolare che ha suscitato la solita ondata di commenti razzisti e ottusi. Mariela è di origine dominicana, anche se vive in Italia da quando era una bambina, a dodici anni.

Mariela Nunez: i commenti razzisti contro Miss Liguria

La neo Miss Liguria a Repubblica Genova ha raccontato che è purtroppo abituata ad essere additata per il colore della sua pelle, già quando alle medie veniva bullizzata: "Perché ero magrolina e timida, ma ..."

