Marianna Aprile | vita privata | biografia | carriera | Instagram | marito | figli e curiosità sulla giornalista e conduttrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Cosa sappiamo delladitv fra le più gettonate del momento, in queste settimane la vediamo al timone del programma di La7 In onda, dove affianca il collega Luca Telese. Per il resto laè una donna piuttosto riservata e non è stato affatto facile scoprire qualcosa in più sul suo conto. Conosciamola meglio (per quanto possibile!). Chi èa delPinoè nata a Bari il 3 Maggio del 1976 (Toro). E’ una, ...