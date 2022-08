Maria Montessori, la donna che ha rivoluzionato l’educazione dei bambini (Di mercoledì 31 agosto 2022) Maria Montessori è nata il 31 agosto 1870 a Chiaravalle (Ancona). È stata una delle prime donne italiane a laurearsi in medicina. Viene ricordata soprattutto per il cosiddetto “metodo Montessori”, oggi utilizzato in gran parte delle scuole del mondo. Maria Montessori, la nascita del ”Metodo Montessori” Maria MontessoriDopo il diploma, la giovane Maria Montessori sceglie la facoltà di Scienze dalla quale si trasferisce alla facoltà di Medicina. Si laurea nel 1896 in neuropsichiatria, e nello stesso anno partecipa al Congresso Internazionale di Berlino. In quest’occasione propone le sue idee rivoluzionarie in merito alla disparità salariale di genere nelle fabbriche.Nel 1898 ha una relazione con il collega Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)è nata il 31 agosto 1870 a Chiaravalle (Ancona). È stata una delle prime donne italiane a laurearsi in medicina. Viene ricordata soprattutto per il cosiddetto “metodo”, oggi utilizzato in gran parte delle scuole del mondo., la nascita del ”MetodoDopo il diploma, la giovanesceglie la facoltà di Scienze dalla quale si trasferisce alla facoltà di Medicina. Si laurea nel 1896 in neuropsichiatria, e nello stesso anno partecipa al Congresso Internazionale di Berlino. In quest’occasione propone le sue idee rivoluzionarie in merito alla disparità salariale di genere nelle fabbriche.Nel 1898 ha una relazione con il collega Giuseppe ...

