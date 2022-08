Mantova “Elisa Talentino Tecnica Mista” in mostra presso la Casa di Rigoletto

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Si intitola “” e verrà inaugurata martedì 6 settembre alle ore 17.30,ladi, lapersonale dell’artista e illustratrice, a cura di Melania Gazzotti. In esposizione una selezione di circa quaranta tavole originali che uniscono varie tecniche di stampa artistica, in particolare la serigrafia e la monotipia, a tecniche tradizionali di pittura. Realizzata da Organizzazione Flangini, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di– Assessorato alla Cultura, laè inserita tra gli eventi collaterali del Festivaletteratura 2022 e sarà aperta al pubblico a ingresso gratuito dal 7 settembre al 2 ottobre, tutti i giorni dalle ...

