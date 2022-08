Manny Hp | l’italiano che spacca i cocomeri con le mani ha aperto OF | le foto

(Di mercoledì 31 agosto 2022)Hp è riuscito a diventare su TikTok un vero e proprio influencer. Con oltre un milione di followerè considerato da molti stranieri il “Massimo” in carne e ossa della saga polacca 365 giorni, dove a interpretare quel ruolo è Michele Morrone. Sotto i suoi video, infatti, molti commenti sono tipo “Massimo, sei tu?“. Fra l’attore milanese ed il tiktoker c’è effettivamente una certa somiglianza fisica. Ma a rendere famosoHp non è stata certo la somiglianza con Michele Morrone, quanto più il format creato per TikTok. Nel dettaglio si tratta di video ricette dove l’attenzione cade su tutto, fuorché sulla ricetta da seguire. In primo piano, infatti, c’è sempre il suo gran ben di Dio e ogni cibo usato per la ricetta viene in qualche modo ‘decontestualizzato’. Una fetta di carne viene così schiaffeggiata, una melanzana ...

