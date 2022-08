Mangia le vongole raccolte in spiaggia e all’indomani si risveglia paralizzata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Raccoglie delle vongole in spiaggia, poi torna a casa, le cucina e le Mangia per cena. all’indomani, però, al suo risveglio, ha iniziato a perdere la sensibilità agli arti ed è stata ricoverata con una paralisi. È quanto successo a Kim Taia, una donna neozelandese che ha deciso di raccontare la sua esperienza per mettere in guardia sulle insidie dei molluschi. Taia, infatti, è rimasta intossicata dal veleno paralizzante che i bivalvi, tra cui le vongole appunto, possono rilasciare una volta ingeriti se a loro volta si sono nutriti di alcune alghe che producono la saxitossina. Questa sostanza è potenzialmente letale: colpisce il sistema nervoso, causando dapprima un intenso formicolio e poi una vera e propria paralisi dei muscoli. Tutto è iniziato quando Kim ha notato delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Raccoglie dellein, poi torna a casa, le cucina e leper cena., però, al suo risveglio, ha iniziato a perdere la sensibilità agli arti ed è stata ricoverata con una paralisi. È quanto successo a Kim Taia, una donna neozelandese che ha deciso di raccontare la sua esperienza per mettere in guardia sulle insidie dei molluschi. Taia, infatti, è rimasta intossicata dal veleno paralizzante che i bivalvi, tra cui leappunto, possono rilasciare una volta ingeriti se a loro volta si sono nutriti di alcune alghe che producono la saxitossina. Questa sostanza è potenzialmente letale: colpisce il sistema nervoso, causando dapprima un intenso formicolio e poi una vera e propria paralisi dei muscoli. Tutto è iniziato quando Kim ha notato delle ...

Giornaleditalia : Mangia vongole raccolte in spiaggia e si sveglia paralizzata: che cosa è successo - CrestaLaila : Mangia le vongole trovate in spiaggia e si sveglia paralizzata - EveyHammond89 : @Nonha_stata HANNO STATE LE VONGOLE NEOZELANDESI ?? - CAvondet : Vedi cosa può succedere per sparagnare qualche euro. Andate sul sicuro, spendere di più per avere salute! - BenitoAtos : RT @SerglocSergio: L'hanno già detto che è colpa del vaccino? -