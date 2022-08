Manchester United | ten Hag | 'Mercato chiuso | Cristiano Ronaldo fa parte del progetto'

SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - thatplayedfor : Angel Di Maria, Manchester United - daipebelling : @Filoribs Sinceramente? Mi auguro di Sì Sai perché? Perché mi sono rotto il cazzo di questa proprietà e spero che i… -

La fine del mercato si avvicina, ma il futuro di Ronaldo continua a essere avvolto dal mistero. Dove giocherà l'attaccante portoghese Per il tecnico del, Ten Hag , nella squadra che è proprietaria del suo cartellino. Questo quanto dichiarato dall'allenatore olandese nel corso dell'ultima conferenza stampa: Ten Hag ha anche aggiunto ...Ten Hag su Ronaldo Oggi sono arrivate anche le dichiarazioni di Erik ten Hag, l'allenatore delche è forse il primo motivo per cui Ronaldo vuole andare via, dal momento che fino ad ...Con ogni probabilità, Cristiano Ronaldo resterà al Manchester United. TEN HAAG SU RONALDO. – Poi: “Antony Queste le sue parole: “Ronaldo è ancora parte dei nostri piani, è chiaro. A confermarlo è il ...Jorge Mendes continua a battere il ferro: Ronaldo al Napoli il colpo last minute progettato dall'agente. Arriva la svolta