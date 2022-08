Manchester City: la rivelazione di Guardiola su Haaland VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola: "Non avevamo dubbi su Haaland, può migliorare ancora". Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'allenatore del, Pep: "Non avevamo dubbi su, può migliorare ancora".

OptaPaolo : 14 - Clean sheet nei cinque grandi campionati europei nel 2022: 14 Milan 13 Real Sociedad 12 Liverpool 11 Tottenha… - FabrizioRomano : Manchester City’s Ferran Soriano to @elchiringuitotv on Barça interest in Bernardo Silva: “Of course, I can say Ber… - FCBarcelona : Messi ?? Manchester City - Mediagol : Manchester City-Nottingham Forest, probabili formazioni: Guardiola punta su Haaland - _AndyM47 : @il_Terz In serie A nessuno ha una rosa talmente forte e ampia che può permettersi di cambiare 5 titolari come se n… -