Mai fidarsi di una bionda: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mai fidarsi di una bionda: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mai fidarsi di una bionda, film del 2020 di genere thriller, diretto da David DeCoteau, con Vivica A. Fox, Anna Marie Dobbins, Jason-Shane Scott, Ciarra Carter, Tracy Nelson, Hilary Shepard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dovendo andare a New York per lavoro, Dan affida la propria casa a Kristen, una custode conosciuta da poco. Al suo ritorno, scopre che la ragazza si è appropriata della casa grazie ad un imbroglio. Mai fidarsi di una bionda: il cast del film Abbiamo visto la trama di Mai fidarsi di una bionda, ma qual è il cast completo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Maidi una: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Maidi unadel 2020 di genere thriller, diretto da David DeCoteau, con Vivica A. Fox, Anna Marie Dobbins, Jason-Shane Scott, Ciarra Carter, Tracy Nelson, Hilary Shepard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dovendo andare a New York per lavoro, Dan affida la propria casa a Kristen, una custode conosciuta da poco. Al suo ritorno, scopre che la ragazza si è appropriata della casa grazie ad un imbroglio. Maidi una: il cast delAbbiamo visto la trama di Maidi una, ma qual è il cast completo ...

mariapi246 : RT @gaetano_corallo: Ma come fidarsi di colui che l’ha creata???Mettetevelo bene in testa,costui non farà mai gli interessi del popolo,lui… - PartitoSciuridi : Mai fidarsi di ideologie. Imposte, per giunta - alfonso19832 : @Zoroback_023 Mai fidarsi della stampa italica... - salvolab : @blanchewitch17 Opero nel settore hi-tech da più di 20 anni, consiglio da anni ai miei amici e clienti di non fidar… - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: @valy_s Fidarsi dello stato? Mai. Mario Giordano lei è l'unico conduttore a far vedere la verità, io la conosco purtro… -