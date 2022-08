(Di mercoledì 31 agosto 2022) Parlando a cuore aperto con i fan sul suo canale YouTube, la regina del pop si dichiara pentita dei suoi matrimoni: «Oggi mi farei travolgere da un treno piuttosto che tornare all’altare», dice. E poi rivela: «Se non avessi intrapreso la strada dello spettacolo, sarei diventata un'insegnante»

...Bayer giura che i Nirvana lo hanno scelto per quel video solo perché lui aveva il reeldi ... Diretto da David Fincher (che ha poi lavorato a Vogue di, altro grande successo), il clip ...Premiata come canzonedell'anno agli americani Golden Raspberry Awards, era accompagnata ... 13 "Erotica"Sesso, sesso, sesso. Un video con Naomi Campbell e Isabella Rossellini talmente ... Madonna: «La peggiore delle idee Sposarmi» Parlando a cuore aperto con i fan sul suo canale YouTube, la regina del pop si dichiara pentita dei suoi matrimoni: «Oggi mi farei travolgere da un treno piuttosto che tornare all’altare», dice. E poi ...Sensuale, provocante e poco vestita nella clip che lancia il suo brano Lock&Key: è Lourdes Lola Leon, 25 anni, modella, ballerina e figlia di Madonna e Carlos Leon. Per il suo debutto nella musica, su ...