Madonna infrange un record | è la prima donna a conquistare questo primato

Leggi su biccy

(Di mercoledì 31 agosto 2022)ha conquistato l’ennesimo. La cantante questa settimana ha infatti debuttato alla posizione #8 della classifica Billboard degli album più venduti con il disco di remix, Finally Enough Love. Un successo trainato anche da Material Gworrllllllll! (scritto proprio così: con 8 L e un punto esclamativo finale), remix ufficiale di Material Girl del 1984. L’ingresso nella top10 di Finally Enough Love ha così regalato aun album ai piani alti della classifica per il quinto decennio consecutivo. Lei è infatti l’unicaad aver avuto album in Top10 della classifica Billboard dei dischi più venduti negli anni Ottanta, negli anni Novanta, negli anni Duemila, negli anni Dieci e in quelli Venti. NESSUNA come lei., tutti i suoi album ...