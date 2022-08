M5s, Conte: “La regola del doppio mandato vale anche per me. Ci batteremo perché sia adottata da tutti i partiti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Da noi vige una regola: per noi il servizio a favore dei cittadini è un servizio che si può fare ovunque, se ci sono cariche elettive ci siamo dati la regola del doppio mandato e l’abbiamo rispettata, per tutelare voi (i cittadini ndr.), per evitare che la politica possa diventare un affare privato di tutela del destino personale di chi vi deve rappresentare. Questa regola vale anche per me“. Così Giuseppe Conte, leader del M5s, intervenendo in piazza a Chieti, per un evento elettorale. “Per noi la politica è un servizio a favore dei cittadini. E le cariche elettive – avverte – devono avere un mandato temporale preciso, devono essere temporanee”. “Non possiamo tollerare che il M5S diventi una forza come le altre dove ci sono ormai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Da noi vige una: per noi il servizio a favore dei cittadini è un servizio che si può fare ovunque, se ci sono cariche elettive ci siamo dati ladele l’abbiamo rispettata, per tutelare voi (i cittadini ndr.), per evitare che la politica possa diventare un affare privato di tutela del destino personale di chi vi deve rappresentare. Questaper me“. Così Giuseppe, leader del M5s, intervenendo in piazza a Chieti, per un evento elettorale. “Per noi la politica è un servizio a favore dei cittadini. E le cariche elettive – avverte – devono avere untemporale preciso, devono essere temporanee”. “Non possiamo tollerare che il M5S diventi una forza come le altre dove ci sono ormai ...

