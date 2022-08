L'Unione Europea sospende l'accordo con la Russia sui visti (Di mercoledì 31 agosto 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo concordato con i ministri degli Esteri dell'UE la sospensione completa dell'accordo di facilitazione dei visti con la Russia”. Lo annuncia su Twitter Josep Borrell, alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione Europea.“Abbiamo assistito a un aumento sostanziale degli attraversamenti di confine dalla Russia agli Stati vicini e questo sta diventando un rischio per la sicurezza”, spiega Borrell. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo concordato con i ministri degli Esteri dell'UE la sospensione completa dell'di facilitazione deicon la”. Lo annuncia su Twitter Josep Borrell, alto rappresentante per la Politica estera dell'.“Abbiamo assistito a un aumento sostanziale degli attraversamenti di confine dallaagli Stati vicini e questo sta diventando un rischio per la sicurezza”, spiega Borrell. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

