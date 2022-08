Luna, la Nasa ufficializza la data del nuovo lancio di Artemis 1: inizia il conto alla rovescia (Di mercoledì 31 agosto 2022) La missione Lunare riprenderà il via il prossimo 3 settembre. E’ stato ri-progammata a sabato prossimo, precisamente alle ore 20:17 italiane, il nuovo tentativo di lancio per Artemis 1, ovvero, la missione senza equipaggio verso l’orbita Lunare. Luna, Artemis 1, 31/8/2022 – Computermagazine.itA stabilirlo, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, è stata la Nasa, l’agenzia spaziale italiana, al termine di una riunione tecnica durante la quale sono stati analizzati tutti quei problemi che lo scorso 29 di agosto hanno portato ad annullare la missione, fermando così il conto alla rovescia. inizialmente si era previsto la data del 2 settembre per il secondo tentativo di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) La missionere riprenderà il via il prossimo 3 settembre. E’ stato ri-progammata a sabato prossimo, precisamente alle ore 20:17 italiane, iltentativo diper1, ovvero, la missione senza equipaggio verso l’orbitare.1, 31/8/2022 – Computermagazine.itA stabilirlo, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, è stata la, l’agenzia spaziale italiana, al termine di una riunione tecnica durante la quale sono stati analizzati tutti quei problemi che lo scorso 29 di agosto hanno portato ad annullare la missione, fermando così illmente si era previsto ladel 2 settembre per il secondo tentativo di ...

Link4Universe : Una foto adorabile di Shaun the Sheep, con la tuta spaziale ESA, dietro le quinte del lancio spaziale #Artemis1! Lu… - Giurista : Se e quando partirà l'#SLS qui si può seguire h24 la missione che riaprirà la strada per l'uomo sulla luna.… - ClubBismarck : In occasione del lancio della missione NASA Artemis I e del ritorno dell'uomo sulla luna consiglio di leggere quest… - OttavioOttavi : Non capisco questa prudenza ad andare sulla #luna: la #NASA ha perso i documenti del progetto Apollo ? - ClubBismarck : In occasione del lancio della missione NASA Artemis I e del ritorno dell'uomo sulla luna consiglio di leggere quest… -