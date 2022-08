Lulù Selassiè, l’ultimo scatto provoca una bufera: operazione nostalgia? – FOTO (Di mercoledì 31 agosto 2022) l’ultimo scatto di Lulù Selassiè provoca una bufera. Ecco le FOTO che la principessa ha condiviso sui social in un’occasione molto particolare. A settembre le sorelle Selassiè hanno promesso di far uscire i loro progetti canori. Lulù Selassiè sembrerebbe intenzionata a far uscire un singolo con un video ufficiale. Clarissa, invece, ha rivelato che la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)diuna. Ecco leche la principessa ha condiviso sui social in un’occasione molto particolare. A settembre le sorellehanno promesso di far uscire i loro progetti canori.sembrerebbe intenzionata a far uscire un singolo con un video ufficiale. Clarissa, invece, ha rivelato che la L'articolo proviene da Inews24.it.

Enrica08598867 : @lulu_selassie Tesoro, se ti vedessi con i miei occhi vedresti tanta ammirazione X la tua spontaneità e per la tua… - queen_adnknesh : RT @FerranteRita1: Ciao piccola mia. Oggi non dirò tante parole, già se ne sono dette tante troppe. Vorrei solo dirti che ti voglio bene e… - mariang19880353 : @lulu_selassie Bella LULÙ ?? - MiriamSanfi22 : @lulu_selassie Mancherai un botto amore nostro ?? - MariaRo22608536 : RT @Martiifatina: Non contano gli anni della tua vita..Ma la vita che metti in quegli anni!?? Ti auguro una vita fantastica,ti auguro di rea… -