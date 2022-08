L’ultima della Carfagna: se è rifugiata a “casa Calenda” per fuggire dagli estremisti di FI (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cerca in tutti i modi di giustificare il “tradimento”, Mara Carfagna. Passare da una sponda all’altra, dopo essere stata una delle protagoniste berlusconiane, è difficile da spiegare. Peggio quando la si vede – assieme alla Gelmini – a braccetto con il suo nuovo leader Calenda. Peggio ancora quando – anche se durato lo spazio di un mattino – c’era l’accordo con il Pd. Trascorrono i giorni, ma quando si parla di lei c’è sempre quell’«ex azzurra» che pesa come un macigno sulla sua (mancata) coerenza politica. Carfagna e gli estremisti in Forza Italia «Per ragioni di stile mi sono imposta di non commentare ciò che accade dentro Forza Italia. Ma quello che è accaduto negli ultimi giorni è sotto gli occhi di tutti. Invito solo a fare una riflessione: quella che un tempo era la casa dei liberali e dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cerca in tutti i modi di giustificare il “tradimento”, Mara. Passare da una sponda all’altra, dopo essere stata una delle protagoniste berlusconiane, è difficile da spiegare. Peggio quando la si vede – assieme alla Gelmini – a braccetto con il suo nuovo leader. Peggio ancora quando – anche se durato lo spazio di un mattino – c’era l’accordo con il Pd. Trascorrono i giorni, ma quando si parla di lei c’è sempre quell’«ex azzurra» che pesa come un macigno sulla sua (mancata) coerenza politica.e gliin Forza Italia «Per ragioni di stile mi sono imposta di non commentare ciò che accade dentro Forza Italia. Ma quello che è accaduto negli ultimi giorni è sotto gli occhi di tutti. Invito solo a fare una riflessione: quella che un tempo era ladei liberali e dei ...

