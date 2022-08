Lotito, il Campobasso e le elezioni. Politica e calcio restino due mondi separati (Di mercoledì 31 agosto 2022) "La Politica? A qualcuno può dare alla testa…". Uno dei tanti giudizi taglienti regalati da Giulio Andreotti alla buvette di Montecitorio. Non si ricorda più chi fosse il malcapitato affondato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) "La? A qualcuno può dare alla testa…". Uno dei tanti giudizi taglienti regalati da Giulio Andreotti alla buvette di Montecitorio. Non si ricorda più chi fosse il malcapitato affondato ...

LALAZIOMIA : #Calcio Lotito e il Campobasso. Di Caro: politica e calcio restino mondi separati - sportli26181512 : Lotito, il Campobasso e le elezioni. Politica e #calcio restino due mondi separati: Lotito, il Campobasso e le elez… - Gazzetta_it : Lotito, il Campobasso e le elezioni. Politica e calcio restino due mondi separati. Il commento di Andrea Di Caro - CastleFabio1004 : RT @francesca_turco: Ho sentito bene? La #Lazio deve risarcire il #Campobasso perché nell’87 lo ha fatto retrocedere vincendo lo #spareggio… - RFHomer : @Rapace781 In Molise c'é, 'non si sa' perché Lotito per la destra, non sa niente del Molise crede ancora che Molise… -