L'Oms lancia l'allarme sulla poliomielite dall'Europa agli Stati Uniti: "Vaccinatevi tutti" (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Oms lancia l'allarme sulla poliomielite: la malattia si sta diffondendo in tutto il mondo. Per questo motivo, le autorità sanitarie hanno invitato alla popolazione a vaccinarsi. L'Oms lancia l'allarme sulla poliomielite dall'Europa agli Stati Uniti La recente diffusione di casi di poliomielite rappresenta "un campanello d'allarme per tutti. È nostra responsabilità condivisa eradicare la polio a livello globale. tutti coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero effettuare la vaccinazione il prima possibile. I vaccini contro la ...

