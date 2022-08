Lo strano caso dei 497 medici cubani assunti in Calabria (e sfruttati da L’Avana) (Di mercoledì 31 agosto 2022) È finita al Tar la storia dei 497 medici cubani che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha deciso di assumere a tempo determinato, dicendo che in pratica che medici locali non hanno voglia di lavorare. I medici locali, appunto, ribattono che è la Regione che non offre loro le condizioni, ma questo è solo un aspetto della polemica. Un altro è che Occhiuto è di Forza Italia, e fa un po’ effetto vedere un partito che da una parte ha fatto storicamente campagne elettorale sul pericolo comunista e poi ricorre invece ai servigi di un regime comunista, facendone pure gli elogi. Sono appena usciti due rapporti in cui si denuncia l’affitto di medici cubani a governi stranieri come una vera e propria forma di schiavitù, dove il regime incassa almeno i tre ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 agosto 2022) È finita al Tar la storia dei 497che il presidente della RegioneRoberto Occhiuto ha deciso di assumere a tempo determinato, dicendo che in pratica chelocali non hanno voglia di lavorare. Ilocali, appunto, ribattono che è la Regione che non offre loro le condizioni, ma questo è solo un aspetto della polemica. Un altro è che Occhiuto è di Forza Italia, e fa un po’ effetto vedere un partito che da una parte ha fatto storicamente campagne elettorale sul pericolo comunista e poi ricorre invece ai servigi di un regime comunista, facendone pure gli elogi. Sono appena usciti due rapporti in cui si denuncia l’affitto dia governi stranieri come una vera e propria forma di schiavitù, dove il regime incassa almeno i tre ...

ricpuglisi : 'La controversa operazione speciale della Russia in Ucraina' - enpaonlus : Raccolto e curati nel CRAS ENPA di Campomorone. Ogni piccola vita ha valore! ??@lazampa? ?@RosannaMarani? ?… - Angiolett__11 : @dedicvtion comunque gasi con la pic, se per uno strano caso dovessi mai cambiarla tieniti questa - virs00 : @rvotebannate @iovoglioharold Caso strano, stasera NESSUNO ha nominato Navas in nessuna trasmissione. Chissà perchè… - Ludy36159679 : @DanielaYasmam @floriesse @amandarossi181 @Kingofabio @Asya2803891221 @Paolo05263412 @MichelaMeloni1 La “signora” s… -