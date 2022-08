LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 80 km al traguardo, gruppo a 1’30” dai tre battistrada (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA NUOVA CLASSIFICA Vuelta: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 15.47 80 km al traguardo di Cabo de Gata. 15.44 Inizia ora il primo dei numerosi strappetti che caratterizzano la seconda parte della tappa. Niente di particolarmente impegnativo, ma qualcosa potrebbe accadere. 15.41 Un’immagine dalla corsa che ritrae uno squarcio della splendida cornice della frazione odierna: El ciclismo tiene el campo de juego más bonito del deporte: ?? ????? ??????. @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/hOgxlnVIXm — La Vuelta (@laVuelta) August 31, 2022 15.38 Ricordiamo i tre uomini all’attacco: l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). 15.35 Sempre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 15.47 80 km aldi Cabo de Gata. 15.44 Inizia ora il primo dei numerosi strappetti che caratterizzano la seconda parte della. Niente di particolarmente impegnativo, ma qualcosa potrebbe accadere. 15.41 Un’immagine dalla corsa che ritrae uno squarcio della splendida cornice della frazione odierna: El ciclismo tiene el campo de juego más bonito del deporte: ?? ????? ??????. @charlylopezph #La22 pic.twitter.com/hOgxlnVIXm — La(@la) August 31,15.38 Ricordiamo i tre uomini all’attacco: l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). 15.35 Sempre ...

