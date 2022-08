LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, il gruppo si riavvicina al terzetto di testa. Caduta e ritiro per Alaphilippe (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA NUOVA CLASSIFICA Vuelta: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 16.33 Con quello di Alaphilippe, i ritiri a questa Vuelta sono diventati 33. Il dato più alto all’undicesima tappa dai 39 del 2005. 16.31 Finita la discesa, inizia un altro tratto in cui la strada tira all’insù. 16.29 Corridori ora su tratto di discesa molto tecnica e tortuosa. Repa ha risentito della sua Caduta e sta affrontando le curve con estrema prudenza. 16.26 Nel frattempo i chilometri al traguardo sono 60. Repa ha raggiunto gli altri due battistrada. terzetto che ora ha 1’35” di vantaggio sul gruppo. 16.24 Incidente che mette decisamente a rischio le speranze del transalpino di tris iridiato, oltre a rappresentare una grave perdita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 16.33 Con quello di, i ritiri a questasono diventati 33. Il dato più alto all’undicesimadai 39 del 2005. 16.31 Finita la discesa, inizia un altro tratto in cui la strada tira all’insù. 16.29 Corridori ora su tratto di discesa molto tecnica e tortuosa. Repa ha risentito della suae sta affrontando le curve con estrema prudenza. 16.26 Nel frattempo i chilometri alsono 60. Repa ha raggiunto gli altri due battistrada.che ora ha 1’35” di vantaggio sul. 16.24 Incidente che mette decisamente a rischio le speranze del transalpino di tris iridiato, oltre a rappresentare una grave perdita ...

