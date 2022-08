LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, Bol prova ad andare da solo. Il gruppo insegue a 1’30” (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA NUOVA CLASSIFICA Vuelta: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 16.49 Il vantaggio di Jetse Bol è ora salito quasi a 2?. 16.47 Hanno ceduto definitivamente Bou e Repa. I due stanno per essere ripresi dal gruppo. 16.45 Nell’ultima ora la velocità media è stata di poco superiore ai 32 km/h. 16.42 Quando mancano 50 km abbiamo dunque un uomo solo al comando: Jetse Bol (Burgos-BH). Già a 20” di distacco ci sono il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), ex compagni di fuga del leader. Il gruppo è distante 1’20”. 16.40 Jetse Bol prova ad attaccare su uno strappetto! Il neerlandese sembra aver colto di sorpresa i due ex compagni di fuga. 16.38 Le solite belle immagini del ciclismo. Un Campione Olimpico e vincitore di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 16.49 Il vantaggio di Jetse Bol è ora salito quasi a 2?. 16.47 Hanno ceduto definitivamente Bou e Repa. I due stanno per essere ripresi dal. 16.45 Nell’ultima ora la velocità media è stata di poco superiore ai 32 km/h. 16.42 Quando mancano 50 km abbiamo dunque un uomoal comando: Jetse Bol (Burgos-BH). Già a 20” di distacco ci sono il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), ex compagni di fuga del leader. Ilè distante 1’20”. 16.40 Jetse Bolad attaccare su uno strappetto! Il neerlandese sembra aver colto di sorpresa i due ex compagni di fuga. 16.38 Le solite belle immagini del ciclismo. Un Campione Olimpico e vincitore di ...

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:35 per seguire con noi l'undicesima tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bol Repa e Bou in fuga il gruppo è distante 2’30” - #Vuelta… - Eurosport_IT : Dopo la cronometro, oggi sarà la giornata dei fuggitivi? Chi ci proverà? ????????? ?? H 12:50 - Alhama de Murcia > Cab… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 11 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA:… -