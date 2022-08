LIVE – Napoli 1-1 Lecce | non basta il gol di Elmas | azzurri fermati!

(Di mercoledì 31 agosto 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESUALE Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, quarta giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dopo il pareggio di domenica sera contro la Fiorentina, glidi Luciano Spalletti vogliono subito tornare alla vittoria nella sfida di questa sera contro il, che dal canto suo cercherà di tendere la trappola ai padroni di casa. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Spalletti cambia molto rispetto alle prime uscita stagionali ufficiali. Meret ancora tra i pali, Mathias Ora preferito a Mario Rui a sinistra, con l’esordio dal primo minuto in campionato. A centrocampo l’altra novità, rappresentata da Tanguy Ndombele, con Anguissa. Trequarti formata da Politano, Raspadori e ...

rtl1025 : ??? “Non prende il telefono Davanti al golfo di Napoli Ma San Gennaro, lo sai A volte fa miracoli #PioveInDiscoteca”… - sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - zazoomblog : Live Napoli - Lecce 1 - 1: Politano divora il gol entra Lozano - #Napoli #Lecce #Politano #divora - zazoomblog : Live Napoli-Lecce 1-1: Politano divora il gol entra Lozano - #Napoli-Lecce #1-1: Politano #divora - EffecomeF : RT @rtl1025: ??? “Non prende il telefono Davanti al golfo di Napoli Ma San Gennaro, lo sai A volte fa miracoli #PioveInDiscoteca” #Tommaso… -

Contro un Lecce ben messo in campo e spavaldo, ilva avanti con Elmas ma viene ripreso da Colombo. Tanti, forse troppi i cambi iniziali di Spalletti. Sono ben 6 i nuovi schierati dall'...Allo stadio Maradona, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Lecce si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiLecce 1 - 1 MOVIOLA FISCHIO D'INIZIO - COMINCIA LA PARTITA ...La classifica Serie A 2022-2023 aggiornata in tempo reale. Siamo alla seconda giornata di campionato, il Milan giocherà contro l'Atalanta.Al Maradona non si va oltre il pareggio, 1-1. Il Napoli ha insistito nel secondo tempo ma non è riuscito a trovare il gol del vantaggio. Gli ospiti guadagnano un punto prezioso ...