LIVE Italia-Georgia 18-8 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: siamo nell’ultimo quarto! (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00 Tiro di Dolce che viene parato. 3.43 Gooooooooooooool, Di Fulvio, rete con rimbalzo, Italia-Georgia 18-8. 4.10 Rete di Saric, sfrutta la superiorità numerica, Italia-Georgia 17-8. 4.47 Gooooooooooooooool, Alesiani, rete dalla distanza, Italia-Georgia 17-7. 5.44 Tiro di Cannella fuori. 7.32 Goooooooooooooool, Bruni, rete alla prima azione utile, Italia-Georgia 16-7. 7.55 Inizia l’ultimo quarto! Finisce il terzo quarto, Italia-Georgia 15-7. 0.07 Goooooooooooool, Renzuto, tiro incrociato, Italia-Georgia 15-7. 0.53 Gooooooooooooool, Renzuto, di forza, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.00 Tiro di Dolce che viene parato. 3.43 Gooooooooooooool, Di Fulvio, rete con rimbalzo,18-8. 4.10 Rete di Saric, sfrutta la superiorità numerica,17-8. 4.47 Gooooooooooooooool, Alesiani, rete dalla distanza,17-7. 5.44 Tiro di Cannella fuori. 7.32 Goooooooooooooool, Bruni, rete alla prima azione utile,16-7. 7.55 Inizia l’ultimoFinisce il terzo quarto,15-7. 0.07 Goooooooooooool, Renzuto, tiro incrociato,15-7. 0.53 Gooooooooooooool, Renzuto, di forza, ...

