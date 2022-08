LIVE Italia-Georgia 1-0 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.27 Ancora parata di Nicosia su Vasic. 5.58 Goooooooooooooool, Damonte, tiro fortissimo che entra in porta, Italia-Georgia 1-0. 6.35 Traversa di Damonte. 7.30 Nicosia respinge il tiro di Vasic. 7.55? Inizia il primo quarto! 16.55 Inni nazionali in corso. Tutto pronto per il match 16.50 Tra cinque minuti gli inni nazionali dei due team. 16.45 L’Italia viene dalla vittoria all’esordio contro la Slovacchia. 16.40 La Georgia si presenta con: 1 Razmadze 2 Vapenski 3 Dadvani 4 Shushiashvili 5 Bitadze 6 Jelaca 7 Jakhaia 8 Saric 9 Imnaishvili 10 Magrakvelidze 11 Adeishvili 12 Vasic 13 Shubladze 16.35 Gli azzurri convocati: 1 Del Lungo 2 F. Di Fulvio 3 Damonte 4 Alesiani 5 A. Fondelli 6 Cannella 7 Renzuto 8 Marziali 9 N. Presciutti 10 Bruni L. 11 Di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.27 Ancora parata di Nicosia su Vasic. 5.58 Goooooooooooooool, Damonte, tiro fortissimo che entra in porta,1-0. 6.35 Traversa di Damonte. 7.30 Nicosia respinge il tiro di Vasic. 7.55? Inizia il primo quarto! 16.55 Inni nazionali in corso. Tutto pronto per il match 16.50 Tra cinque minuti gli inni nazionali dei due team. 16.45 L’viene dalla vittoria all’esordio contro la Slovacchia. 16.40 Lasi presenta con: 1 Razmadze 2 Vapenski 3 Dadvani 4 Shushiashvili 5 Bitadze 6 Jelaca 7 Jakhaia 8 Saric 9 Imnaishvili 10 Magrakvelidze 11 Adeishvili 12 Vasic 13 Shubladze 16.35 Gli azzurri convocati: 1 Del Lungo 2 F. Di Fulvio 3 Damonte 4 Alesiani 5 A. Fondelli 6 Cannella 7 Renzuto 8 Marziali 9 N. Presciutti 10 Bruni L. 11 Di ...

