LIVE Italia-Cina 2-0 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri dominano anche il secondo set, 25-10 (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-10 Primo tempo di Galassi e si chiude il secondo set 24-10 Invasione Cina 23-10 Errore al servizio Italia 23-9 Out Wang 22-9 Primo tempo Galassi 21-9 Primo tempo dietro Anzani 20-9 Vincente la diagonale di Wang da zona 4 20-8 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiii 19-8 Vincente l’attacco di Michieletto da zona 2 18-8 Errore al servizio Italia 18-7 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiii 17-7 Diagonale potente di Romanò da seconda linea ma che alzata di Giannelli! 16-7 La parallela di G. Zhang da zona 2 16-6 Errore al servizio Italia 16-5 Errore Cina 15-5 Primo tempo Galassi 14-5 La parallela di Zhang da seconda linea 14-4 La pipe di Michieletto 13-4 Errore al servizio Italia 13-3 Primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-10 Primo tempo di Galassi e si chiude ilset 24-10 Invasione23-10 Errore al servizio23-9 Out Wang 22-9 Primo tempo Galassi 21-9 Primo tempo dietro Anzani 20-9 Vincente la diagonale di Wang da zona 4 20-8 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiii 19-8 Vincente l’attacco di Michieletto da zona 2 18-8 Errore al servizio18-7 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiii 17-7 Diagonale potente di Romanò da seconda linea ma che alzata di Giannelli! 16-7 La parallela di G. Zhang da zona 2 16-6 Errore al servizio16-5 Errore15-5 Primo tempo Galassi 14-5 La parallela di Zhang da seconda linea 14-4 La pipe di Michieletto 13-4 Errore al servizio13-3 Primo ...

TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - zazoomblog : LIVE Italia-Cina volley Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia del tris prima della fase ad eliminazione dirett… - bot_naps : Quel mentecatto di Gubana ha memato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -