Lipsia: offerta per Diallo del PSG (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Lipsia ha fatto un'offerta al Paris Saint-Germain per il difensore Abdou Diallo, cercato in questo mercato dal Milan. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilha fatto un'al Paris Saint-Germain per il difensore Abdou, cercato in questo mercato dal Milan.

asromaliveit1 : ?? Il Lipsia accelera per Abdou #Diallo. Il club tedesco ha presentato un'offerta di prestito con diritto di riscat… - Newaconandoyle : Il #ChelseaFC insiste per Josko #Gvardiol del #Lipsia Ci proverà in questi ultimi due giorni con un'offerta di oltre 85 milioni di euro. - SportHubOff : ?????? Il #Lipsia spinge per Abdou #Diallo: presentata al #PSG un’offerta di prestito con opzione di acquisto. ?????? Se… - Leonard74256242 : Secondo “@FabrizioRomano” il Chelsea sarebbe molto vicino all’acquisto di Joško Gvardiol dal Lipsia. L’offerta per… - bremhajuvefan : @Bresingar_ riassunto della trattativa: lipsia: noi per gvardiol vorremmo 30 milio- chelsea: 60 milioni ecco qua li… -

Chelsea, declinata l'offerta al RB Lipsia per Gvardiol I dirigenti del Lipsia rimandano al mittente l'offerta di 87 milioni del Chelsea per Gvardiol: "Con noi questa e la prossima stagione" Il Chelsea continua a lavorare sul rinforzamento della difesa: preso Koulibaly e ... Bayern, porte in faccia dal Lipsia: il centrocampista non si muove Commenta per primo Laimer resterà al Lipsia , almeno in questa finestra di calciomercato. La decisione è del club della Red Bull che ha rifiutato la lunga corte di Nagelsmann e l'offerta del Bayern Monaco . Lo scrive Sky Sport De. Calcio News 24 Chelsea, declinata l’offerta al RB Lipsia per Gvardiol I dirigenti del Lipsia rimandano al mittente l’offerta di 87 milioni del Chelsea per Gvardiol: «Con noi questa e la prossima stagione» Il Chelsea continua a lavorare sul rinforzamento della difesa: pr ... Calciomercato Lipsia, offerta al PSG per Abdou Diallo Secondo quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, proprio in queste ultime ore il Lipsia avrebbe avanzato una proposta al Paris Saint Germain per Abdou Diallo. La ... I dirigenti delrimandano al mittente l'di 87 milioni del Chelsea per Gvardiol: "Con noi questa e la prossima stagione" Il Chelsea continua a lavorare sul rinforzamento della difesa: preso Koulibaly e ...Commenta per primo Laimer resterà al, almeno in questa finestra di calciomercato. La decisione è del club della Red Bull che ha rifiutato la lunga corte di Nagelsmann e l'del Bayern Monaco . Lo scrive Sky Sport De. Chelsea, declinata l'offerta al RB Lipsia per Gvardiol I dirigenti del Lipsia rimandano al mittente l’offerta di 87 milioni del Chelsea per Gvardiol: «Con noi questa e la prossima stagione» Il Chelsea continua a lavorare sul rinforzamento della difesa: pr ...Secondo quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, proprio in queste ultime ore il Lipsia avrebbe avanzato una proposta al Paris Saint Germain per Abdou Diallo. La ...