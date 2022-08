L'inflazione cresce ancora: +8,4 per cento in Italia e +9,1 per cento nell'Eurozona (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'inflazione in Italia è cresciuta anche ad agosto. I dati rilasciati oggi da Istat mostrano che il livello dei prezzi sale su base annua dell'8,4 per cento, superando quelli di luglio pari al 7,9 per cento. Si tratta del valore più elevato mai raggiunto da dicembre 1985. Su base mensile, invece, l'incremento è pari all'0,8 per cento, un valore importante ma inferiore rispetto a quelli registrati a giugno (+1,2 per cento) e a gennaio (+1,6 per cento). Tra le cause dell'inflazione ci sono i prezzi dei beni energetici, che sono cresciuti di 2 punti percentuali rispetto al 42,9 per cento di luglio. In particolare, all'interno di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'inè cresciuta anche ad agosto. I dati rilasciati oggi da Istat mostrano che il livello dei prezzi sale su base annua dell'8,4 per, superando quelli di luglio pari al 7,9 per. Si tratta del valore più elevato mai raggiunto da dicembre 1985. Su base mensile, invece, l'incremento è pari all'0,8 per, un valore importante ma inferiore rispetto a quelli registrati a giugno (+1,2 per) e a gennaio (+1,6 per). Tra le cause dell'ci sono i prezzi dei beni energetici, che sono cresciuti di 2 punti percentuali rispetto al 42,9 perdi luglio. In particolare, all'interno di ...

