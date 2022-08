Linda Cerruti denuncia alla Polposta i casi di sessismo sui social (Di mercoledì 31 agosto 2022) La campionessa plurimedagliata di nuoto sincro Linda Cerruti ha sporto denuncia alla polizia postale contro gli autori dei volgarissimi commenti all’immagine che la stessa nuotatrice italiana aveva postato... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 agosto 2022) La campionessa plurimedagliata di nuoto sincroha sportopolizia postale contro gli autori dei volgarissimi commenti all’immagine che la stessa nuotatrice italiana aveva postato...

RaiNews : La foto, iconica, di Linda Cerruti con le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato… - fattoquotidiano : Linda Cerruti: “Ora denuncio tutti. Non è giusto tacere”. La decisione della campionessa dopo i commenti volgari e… - fanpage : Dopo aver denunciato in un lungo sfogo social i tanti commenti sessisti e volgari ricevuti, Linda Cerruti non si fe… - Anto74745879 : Io la foto l'ho apprezzata ma se Linda Cerruti voleva evitare i commenti sessisti (che comunque arrivano sempre), l… - lordthiebano : RT @LaStampa: Nuoto, commenti sessisti alla foto di Linda Cerruti: “Schifata, specchio di una società maschilista” -