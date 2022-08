L’importanza di tassare i jet privati a livello europeo | anziché abolirli

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) «Abolizione dei jet», recita l’immagine pubblicata sui social da alcuni esponenti dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Una proposta elettorale comunicata male e irrealizzabile che ha però – almeno in Italia – riaperto un tema sensato e di cui è necessario parlare con lucidità. Un tema che, preso singolarmente, può apparire superfluo, ma che acquisisce valore nel quadro di un piano ambizioso e strutturato per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Gli aereisono esentati dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione (Ets-Ue), e al momento non esiste alcuna tassa sul cherosene: è necessaria una svolta, soprattutto alla luce del recente aumento del numero di questi voli. Ma la strada più giusta e meno ingenua, come spiegheremo più avanti, non è il divieto totale. I jet, prima di ...