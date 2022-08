Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram | perché l’avviso ritorna

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 31 agosto 2022)lacon cui” susi ripropone in questo ultimo scorcio d’estate a diversi utenti per il social di immagini. Già negli scorsi mesi, in molti si erano lamentati della notifica che (difatti) bloccava l’utente in molte operper un certo periodo: l’annuncio èto in molti casi ad essere notificato e va chiarito il. Nella maggioranza dei casi, non vanno ricercati problemi nel social network del gruppo Meta se si visualizza proprio l’annuncio. Più che altro la comparsa della limitazione sarà di certo legata a precedenti comportamenti degli utenti più attivi sulla piattaforma. Proprio il blocco è stato pensato per ...