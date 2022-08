Liliana Segre: “Mio padre mi chiese scusa per avermi messa al mondo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal 7 novembre 2019, Liliana Segre, senatrice a vita, ex deportata ad Auschwitz, nonna novantenne, è sotto scorta. Da quel giorno due carabiniere la seguono per ogni suo spostamento, a causa della campagna d’odio iniziata ben prima che la senatrice si facesse promotrice della commissione contro il razzismo e l’antisemitismo, approvata in Senato il 30 ottobre del 2019, nonostante la discussa astensione dell’opposizione di centrodestra, e così si è ritrovata, già prigioniera, vittima irrisarcibile del peggiore dei crimini umani, a vedere nuovamente la propria libertà limitata. A 13 anni fu deportata ad Auschwitz, matricola 75190 impressa nella sua carne da bambina buona per il macello, scampato nel suo caso, dopo aver visto l’orrore indicibile e inimmaginabile dell’uomo che si fa bestia e annienta altri uomini. Ti chiedo scusa di averti ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal 7 novembre 2019,, senatrice a vita, ex deportata ad Auschwitz, nonna novantenne, è sotto scorta. Da quel giorno due carabiniere la seguono per ogni suo spostamento, a causa della campagna d’odio iniziata ben prima che la senatrice si facesse promotrice della commissione contro il razzismo e l’antisemitismo, approvata in Senato il 30 ottobre del 2019, nonostante la discussa astensione dell’opposizione di centrodestra, e così si è ritrovata, già prigioniera, vittima irrisarcibile del peggiore dei crimini umani, a vedere nuovamente la propria libertà limitata. A 13 anni fu deportata ad Auschwitz, matricola 75190 impressa nella sua carne da bambina buona per il macello, scampato nel suo caso, dopo aver visto l’orrore indicibile e inimmaginabile dell’uomo che si fa bestia e annienta altri uomini. Ti chiedodi averti ...

adrianobusolin : RT @adrianobusolin: secondo me NO, troppo da 1 parte #sinistra - BearziCinzia66 : RT @adrianobusolin: secondo me NO, troppo da 1 parte #sinistra - adrianobusolin : secondo me NO, troppo da 1 parte #sinistra - tempoweb : 'Tocca a me?' Liliana #Segre, la prima seduta del #Senato e l'ipotesi #Berlusconi presidente #elezionipolitiche22… - goccedicristall : @ilgiornale Mia nonna apostrofava Mussolini non con belle parole e lei ha vissuto in quel epoca. P.s si può in qu… -