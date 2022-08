Libia: Dbeibah ribadisce, le elezioni sono il mio obiettivo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Anche dopo la fallita operazione militare a Tripoli tentata sabato dal premier libico nominato dal parlamento Fathi Bashagha, il capo del Governo di unità nazionale designato sotto l'egida dell'Onu, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Anche dopo la fallita operazione militare a Tripoli tentata sabato dal premier libico nominato dal parlamento Fathi Bashagha, il capo del Governo di unità nazionale designato sotto l'egida dell'Onu, ...

MogarelliMarina : RT @radio3mondo: Oggi andiamo in un Pakistan devastato dalle peggiori alluvioni degli ultimi decenni. E poi a Tripoli, in Libia, perché nel… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Con il podcast di oggi andiamo in un #Pakistan devastato dalle peggiori alluvioni degli ultimi decenni; e poi a Tripoli, i… - antobon2 : RT @radio3mondo: Oggi andiamo in un Pakistan devastato dalle peggiori alluvioni degli ultimi decenni. E poi a Tripoli, in Libia, perché nel… - ANSA_med : Libia: Dbeibah, spostare da Tripoli le basi delle milizie. Premier ordina l'elaborazione di un piano dopo gli scont… - ANSA_med : Libia: Dbeibah, spostare da Tripoli le basi delle milizie -