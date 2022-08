L’ex fidanzato della figlia tenta di entrare in casa: il padre spara e lo uccide (Di mercoledì 31 agosto 2022) Forza la porta di casa della sua ex fidanzata e viene ucciso a colpi di arma da fuoco dal padre della ragazza. È questa la sorte capitata a un ragazzo di 22 anni di nome James Rayl a Sydney, nello stato dell’Ohio lo scorso 31 luglio. A immortalare la sequenza agghiacciante è un video girato da una videocamera di sicurezza collocata nel campanello della casa in questione. Come riportano i media internazionali, incluso il NYPost, il ragazzo tenta di aprire la porta malgrado dall’interno dell’abitazione gli venga detto più volte di allontanarsi. A quel punto Rayl sembra provare a prendere a spallate la porta, ma nell’istante in cui la porta viene forzata partono 3 colpi di arma da fuoco che raggiungono Rayl il quale scende i gradini del portico prima di accasciarsi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Forza la porta disua ex fidanzata e viene ucciso a colpi di arma da fuoco dalragazza. È questa la sorte capitata a un ragazzo di 22 anni di nome James Rayl a Sydney, nello stato dell’Ohio lo scorso 31 luglio. A immortalare la sequenza agghiacciante è un video girato da una videocamera di sicurezza collocata nel campanelloin questione. Come riportano i media internazionali, incluso il NYPost, il ragazzodi aprire la porta malgrado dall’interno dell’abitazione gli venga detto più volte di allontanarsi. A quel punto Rayl sembra provare a prendere a spallate la porta, ma nell’istante in cui la porta viene forzata partono 3 colpi di arma da fuoco che raggiungono Rayl il quale scende i gradini del portico prima di accasciarsi a ...

FQMagazineit : L’ex fidanzato della figlia tenta di entrare in casa: il padre spara e lo uccide - zazoomblog : Aida Yespica è ancora amore con l’ex fidanzato Geppi Lama: chi è l’uomo? FOTO e ultime news sulla coppia -… - msn_italia : Uccide l'ex fidanzato della figlia dopo che era entrato in casa - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ritorno di fiamma a sorpresa tra Aida Yespica e l’ex fidanzato Geppi Lama - 40annibuttati : 31 agosto 1997 Diana Spencer in un incidente di macchina nel tunnel del Ponte dell'Alma muore con il nuovo fidanzat… -