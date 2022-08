Lewis, che colpo nell'incidente con Alonso! Mercedes verifica la PU (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal rimbalzo del porpoising, ripetuto, a un unico colpo violentissimo, com'è stato l' impatto subito da Lewis Hamilton dopo essere decollato sulla ruota anteriore sinistra della Alpine di Fernando ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal rimbalzo del porpoising, ripetuto, a un unicoviolentissimo, com'è stato l' impatto subito daHamilton dopo essere decollato sulla ruota anteriore sinistra della Alpine di Fernando ...

lxilsi : @Maignangioia vero, non ci avevo pensato, e c’è anche da dire che se l’anno scorso max e lewis andavano spesso al… - NHCAPALDI : intanto parla per te e greta che IO con Lewis queste cose le sto provando - 24f1senna : Ancora nel 2022 uno non può tifare una scuderia straniera in santa pace. Tifo Mercedes e ne vado fiera e il mio pil… - Jvsthold0n : In che senso ieri c'era lewis burton a roma?? - txpwkk : RT @habit28_haz_lou: e comunque breve storia successa stasera, mio padre non aveva il biglietto per venire con con me al concerto ma ad un… -