“Letta premier? Ma ci faccia il piacere…” A sinistra solo il 18% lo vorrebbe a Palazzo Chigi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Mettetevi nei panni di Enrico: come può contendere la vittoria a Giorgia Meloni se sono i suoi i primi a non volerlo a. No, non state su Scherzi a parte, è la verità. Leggere, per credere, le due pagine dedicate da Libero ad un sondaggio Swg, reso noto da Enrico Mentana durante il programma “La corsa al voto” di due giorni fa e basato sulla seguente domanda: «Se il centrodovesse vincere le elezioni chi preferireste venisse nominatotra…». Già, chi preferireste? Bene, il 54 per cento dei progressisti ha indicato Mario Draghi eil 18. Una stroncatura che più netta non si potrebbe. Il 54% dei progressisti indica Draghi E che si aggiunge alla clamorosa bocciatura di qualche giorno fa, segnalata da Termometro politico, in ...