Leicester City vs Manchester United – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Manchester United affronta il Leicester City al King Power Stadium giovedì 1 settembre sera, cercando di ottenere la terza vittoria consecutiva in Premier League. Nel frattempo, le Foxes sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria nella massima serie, e il club è attualmente in fondo alla classifica. Il calcio di inizio di Leicester City vs Manchester United è previsto alle 21 Anteprima della partita Leicester City vs Manchester United: a che punto sono le due squadre Manchester United Prima dell'incontro con il Liverpool, il boss dello United Erik ten Hag avrebbe naturalmente temuto che la sua squadra subisse la ...

