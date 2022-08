LeBron James, dietro l’acquisto del Milan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 31/08/2022 alle 00:08 est Il giocatore dei Lakers è nel gruppo di investimento che acquisterà il club italiano La cifra totale è di circa 1.200 milioni di euro NBA e Serie A rafforzeranno i legami grazie alla loro mega star LeBron James. Il giocatore dei Los Angeles Lakers compone la lista degli investitori a cui parteciperanno l’acquisto del Milan guidato da Garry Cardinaleil proprietario del progetto, secondo il “Financial Times”. LeBron appartiene al gruppo di investitori che prenderà la squadra ‘rossonero’ dal Fondo Elliott, sempre dagli Stati Uniti, per un totale di 1.200 milioni di euro. Il fuoriclasse italiano diventerà i suoi nuovi titolari e, quindi, il ‘6’ dei Lakers. Oltre a James, i New ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 31/08/2022 alle 00:08 est Il giocatore dei Lakers è nel gruppo di investimento che acquisterà il club italiano La cifra totale è di circa 1.200 milioni di euro NBA e Serie A rafforzeranno i legami grazie alla loro mega star. Il giocatore dei Los Angeles Lakers compone la lista degli investitori a cui parteciperannodelguidato da Garry Cardinaleil proprietario del progetto, secondo il “Financial Times”.appartiene al gruppo di investitori che prenderà la squadra ‘rossonero’ dal Fondo Elliott, sempre dagli Stati Uniti, per un totale di 1.200 milioni di euro. Il fuoriclasse italiano diventerà i suoi nuovi titolari e, quindi, il ‘6’ dei Lakers. Oltre a, i New ...

