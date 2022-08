Leandro Parades è un nuovo giocatore della Juventus | Allegri ha il suo regista e ora non ha più scuse

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Anche l’ultimo tassello è al suo posto: lacompleta il suo calciomercato con l’arrivo diParedes. Con una nota sul proprio sito internet, il Paris Saint-Germain ha comunicato che il centrocampista argentina è passato in bianconero “per la stagione 2022/23 in prestito con diritto di riscatto”. Maxha finalmente il suo, atteso e rincorso per tutta l’estate. La dirigenza bianconera ha portato a Torino Paul Pogba, Angel Di Maria, Gleison Bremer (dopo aver ceduto De Ligt), Filip Kostic e Arkadiusz Milik. Una serie di colpi importanti: alcuni top player e altri giocatori mirati, per alzare il livello mediorosa. Eppure le difficoltàJuve anche in questo inizio di stagione hanno avuto sempre una scusante: l’assenza di un uomo in mezzo al campo che ...

Oramai è quasi fatta: Paredes è molto vicino dal vestire la maglia della Juve per la prossima stagione, dopo aver trovato l'accordo con il club bianconero. Il 28enne centrocampista ex Roma, dunque, torna in Serie A. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football s.a.s. per l'acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Daniel Paredes a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabile nel corso dell'esercizio 2022/2023.